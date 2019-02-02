Сб, 2.02.2019
Государство не должно предписывать, под какой лампочкой ученый должен искать ключи. Евгений Осиновский

Фото: стильная квартира в Виймси ждет нового хозяина

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ФОТО: City24

Выставленная на продажу квартира в Виймси привлекательна своим современным интерьером, пишет портал Kodustiil

Полностью меблированная квартира площадью 95,1 м2 привлекает современной планировкой и со вкусом оформленным интерьером, читаем в объявлении, размещенном на портале недвижимости Сity24.

ФОТО: City24

Квартира находится в доме, построенном в 2017 году. Дизайн интерьера и подбор мебели производился при участии профессионального дизайнера. Квартира состоит из просторной гостиной с открытой кухней, спальни с большой гардеробной, детской и кабинета, который, в случае необходимости, легко переоборудовать в спальню. 

ФОТО: City24

Расположена квартира удачно: рядом есть остановки общественного транспорта, да и все необходимое расположено неподалеку. 

ФОТО: City24

Так как дом практически новый, коммунальные платежи очень разумны. С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости City24.

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