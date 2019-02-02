В Таллинне падают цены на бензин

Самый дорогой бензин и дизельное горючее и на этой неделе были в Таллине, самые дешевые - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K уже четвертую неделю подряд цены на горючее были стабильны. Литр бензина 95-й марки, как и литр дизельного горючего, стоили 1,194 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K бензин подорожал на 1,9% и стоил 1,08 евро за литр, дизельное горючее подорожало на 0,4% до 1,064 евро за литр.

в Таллине цена бензина 95-й марки и дизельного горючего уменьшилась на этой неделе на 0,8% - до 1,289 евро за литр и 1,319 евро за литр.