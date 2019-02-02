Сб, 2.02.2019
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Сегодня 99-а годовщина подписания Тартуского мирного договора

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Флаг Эстонии. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

В субботу в разных городах Эстонии пройдут памятные мероприятия в честь годовщины завершившего Освободительную войну Тартуского мирного договора, заключенного 2 февраля 1920 года, пишет RusERR.

Министр иностранных дел Свен Миксер и командующий Силами обороны, генерал-майор Мартин Херем на торжественной церемонии возложат венки к памятнику погибшим в Освободительной войне учителям и учащимся, установленному перед Таллиннской Реальной школой.

Торжественный прием и концерт по случаю годовщины Тартуского мирного договора состоятся в концертном зале национальной оперы "Эстония".

Тартуский мирный договор был заключен 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий в Освободительной войне, продолжавшихся с ноября 1918 по декабрь 1919 года, в котором вооруженные силы Эстонской Республики противостояли Советской России. По условиям договора Россия признала независимость Эстонии.

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