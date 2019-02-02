Сегодня 99-а годовщина подписания Тартуского мирного договора

Министр иностранных дел Свен Миксер и командующий Силами обороны, генерал-майор Мартин Херем на торжественной церемонии возложат венки к памятнику погибшим в Освободительной войне учителям и учащимся, установленному перед Таллиннской Реальной школой.

Торжественный прием и концерт по случаю годовщины Тартуского мирного договора состоятся в концертном зале национальной оперы "Эстония".