Сегодня 99-я годовщина подписания Тартуского мирного договора

В субботу в разных городах Эстонии пройдут памятные мероприятия в честь годовщины завершившего Освободительную войну Тартуского мирного договора, заключенного 2 февраля 1920 года, пишет RusERR.
Министр иностранных дел Свен Миксер и командующий Силами обороны, генерал-майор Мартин Херем на торжественной церемонии возложат венки к памятнику погибшим в Освободительной войне учителям и учащимся, установленному перед Таллиннской Реальной школой.
Торжественный прием и концерт по случаю годовщины Тартуского мирного договора состоятся в концертном зале национальной оперы "Эстония".
Тартуский мирный договор был заключен 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий в Освободительной войне, продолжавшихся с ноября 1918 по декабрь 1919 года, в котором вооруженные силы Эстонской Республики противостояли Советской России. По условиям договора Россия признала независимость Эстонии.