Сб, 2.02.2019
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Откройте дверь: на следующей неделе в вашу квартиру нагрянут спасатели

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Спасатели. Иллюстративное фото.

ФОТО: Meelis Meilbaum

Спасательный департамент предупреждает: по всей Эстонии проверят, как соблюдаются правила противопожарной безопасности в жилых помещениях.

На следующей неделе Спасательный департамент проверит, как в многоквартирных домах по всей Эстонии соблюдаются требования противопожарной безопасности. Соблюдая эти требования, каждый ответственный человек заботится о своем благополучии и безопасности своих соседей.

Требования противопожарной безопасности в квартире

В жилище должен быть установлен дымовой датчик. При печном или газовом отоплении необходим также датчик угарного газа. 

Следите за своей отопительной системой. Если она в порядке, то служит долго, а вы в безопасности. 

Входная дверь в квартиру должна изнутри открываться без ключа, что в случае пожара поможет вам быстрее покинуть жилище. 

Требования противопожарной безопасности в местах общего пользования многоквартирного дома

Содержите подъезды и лестничные площадки в чистоте и порядке, не загромождайте проходы, чтобы в случае необходимости жильцы могли быстро покинуть дом. 

Входная дверь подъезда должна открываться изнутри без ключа: даже если вы забыли ключи от входной двери в квартире или в кармане куртки, вы должны иметь возможность, в случае пожара или другой опасности, быстро покинуть дом. Так вы не окажетесь в ловушке и сможете безопасно выйти из здания.

Если дверь подвала открывается на лестничную клетку, это должна быть противопожарная дверь, чтобы в случае пожара в подвале дым не распространялся на лестницу. В противном случае в опасности окажутся все жильцы подъезда или дома. 

Спасательный департамент регулярно проверяет соблюдение правил противопожарной безопасности, а также проводит рейды по всей Эстонии. 

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