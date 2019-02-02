Откройте дверь: на следующей неделе в вашу квартиру нагрянут спасатели

Требования противопожарной безопасности в квартире

В жилище должен быть установлен дымовой датчик. При печном или газовом отоплении необходим также датчик угарного газа.

Следите за своей отопительной системой. Если она в порядке, то служит долго, а вы в безопасности.

Входная дверь в квартиру должна изнутри открываться без ключа, что в случае пожара поможет вам быстрее покинуть жилище.

Требования противопожарной безопасности в местах общего пользования многоквартирного дома

Содержите подъезды и лестничные площадки в чистоте и порядке, не загромождайте проходы, чтобы в случае необходимости жильцы могли быстро покинуть дом.

Входная дверь подъезда должна открываться изнутри без ключа: даже если вы забыли ключи от входной двери в квартире или в кармане куртки, вы должны иметь возможность, в случае пожара или другой опасности, быстро покинуть дом. Так вы не окажетесь в ловушке и сможете безопасно выйти из здания.

Если дверь подвала открывается на лестничную клетку, это должна быть противопожарная дверь, чтобы в случае пожара в подвале дым не распространялся на лестницу. В противном случае в опасности окажутся все жильцы подъезда или дома.