Откройте дверь: на следующей неделе в вашу квартиру нагрянут спасатели

Спасательный департамент предупреждает: по всей Эстонии проверят, как соблюдаются правила противопожарной безопасности в жилых помещениях.
На следующей неделе Спасательный департамент проверит, как в многоквартирных домах по всей Эстонии соблюдаются требования противопожарной безопасности. Соблюдая эти требования, каждый ответственный человек заботится о своем благополучии и безопасности своих соседей.
Требования противопожарной безопасности в квартире
В жилище должен быть установлен дымовой датчик. При печном или газовом отоплении необходим также датчик угарного газа.
Следите за своей отопительной системой. Если она в порядке, то служит долго, а вы в безопасности.
Входная дверь в квартиру должна изнутри открываться без ключа, что в случае пожара поможет вам быстрее покинуть жилище.
Требования противопожарной безопасности в местах общего пользования многоквартирного дома
Содержите подъезды и лестничные площадки в чистоте и порядке, не загромождайте проходы, чтобы в случае необходимости жильцы могли быстро покинуть дом.
Входная дверь подъезда должна открываться изнутри без ключа: даже если вы забыли ключи от входной двери в квартире или в кармане куртки, вы должны иметь возможность, в случае пожара или другой опасности, быстро покинуть дом. Так вы не окажетесь в ловушке и сможете безопасно выйти из здания.
Если дверь подвала открывается на лестничную клетку, это должна быть противопожарная дверь, чтобы в случае пожара в подвале дым не распространялся на лестницу. В противном случае в опасности окажутся все жильцы подъезда или дома.
Спасательный департамент регулярно проверяет соблюдение правил противопожарной безопасности, а также проводит рейды по всей Эстонии.