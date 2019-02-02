Спасибо, доктор! Россию лишили спортсменов и медалей

Иван Ухов, Светлана Школина, Люкман Адамс, Татьяна Фирова и Татьяна Лысенко будут лишены медалей Олимпийских игр и чемпионатов мира из-за нарушения антидопинговых правил.

Прыгуны в высоту Иван Ухов и Светлана Школина будут лишены золота и бронзы соответственно, полученных в Лондоне-2012. Результат Школиной, показанный на чемпионате мира в 2013 году (золото), также будет аннулирован.

Прыгун тройным Люкман Адамс потеряет золото чемпионата мира 2014 года в помещении.

Бегунья Татьяна Фирова лишится бронзы ЧМ-2009 в эстафете 4 по 400 м.

Метательница молота Татьяна Лысенко будет лишена золота чемпионата мира 2013 года.

Также россияне получили дисквалификации. Ухов и Школина отстранены на четыре года с 1 февраля 2019 года.

Фирова дисквалифицирована на 4 года с 9 июня 2016-го, Адамс – на 4 года с 31 января 2019-го.

Лысенко отстранена на 8 лет, начиная со 2 июля 2016 года (повторное нарушение антидопинговых правил).

Расследование в отношении 13 атлетов, за исключением Кирдяпкиной, было начато из-за упоминания их имен в докладе Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Дела россиян должны были быть рассмотрены в CAS.

На данный момент информации о том, кто из 14 спортсменов был оправдан, нет.

Антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать 12 российских легкоатлетов за нарушение антидопинговых правил.

«Эти 12 дисквалифицированных спортсменов можно разделить на две группы. Одна – это те, кто никогда не был замешен в какого-либо рода допинговых нарушениях.

Например, Ухов, Школина. И все обвинения в их адрес строятся исключительно на показаниях Григория Родченкова. Записи и таблицы, которые он представил, послужили, по мнению судей, достаточными основаниями для того, чтобы прийти к таким выводам.

А вот вторая группа – это Белобородова (Лысенко), Агафонова, Фирова, Юшков, Булгакова. Их дела объединили с повторными проверками.

Обвинения разные. Чья-то фамилия фигурировала в списке лиц на замену мочи в пробе. Кто-то такого-то числа сдавал допинг-пробы, а в система АДАМС их нет. У других пробы с чем-то, а в системе АДАМС они идут как чистые.

Чтобы говорить о деталях, надо внимательно изучить мотивы принятого решения. При этом на данном этапе спортсмену доказать свою правоту практически невозможно. Потому что тех проб уже нет.