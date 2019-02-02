США запретили своим энергетикам участвовать в спонсируемых РФ программах

Конкретные страны в служебной записке не названы, речь идет лишь о категории государств, определяемой понятием "sensitive". В их отношении действуют особые нормы, связанные с защитой национальных интересов США. В эту категорию традиционно входят Китай, Иран, Россия и КНДР.

Минэнерго США курирует сеть из 17 национальных лабораторий, которые проводят передовые исследования в области ядерных энергии и оружия, а также обработки данных суперкомпьютерами. Часть этих разработок засекречена.

В конце января американские власти предъявили китайской компании Huawei, нескольким ее американским отделениям и финансовому директору Мэн Ваньчжоу обвинение в целом ряде преступлений, включая банковское мошенничество, нарушение санкций, препятствование правосудию, а также промышленный шпионаж.