Сб, 2.02.2019
"Весь гламур не должен быть в Таллинне. Гламур может жить здесь, в Ида-Вирумаа". Женя Фокин

Брюс Уиллис останется без роскошного поместья

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Актер Брюс Уиллис.

ФОТО: Reuters/ScanPix

63-летний голливудский актер Брюс Уиллис выставил на продажу свой дом под Нью-Йорком. Об этом говорится в поступившем в редакцию «Ленты.ру» пресс-релизе риелторского портала TopTenRealEstateDeals.

Поместье с собственным садом, бассейном и теннисным кортом Уиллис оценивает в 12,95 миллиона долларов. На участке в девять гектаров расположены четыре жилых дома: три гостевых и один хозяйский, площадью около 9000 квадратных метров.

Причиной решения о продаже стал переезд семьи актера в Калифорнию.

Брюс Уиллис известен своими ролями в таких фильмах, как «Пятый элемент», «Крепкий орешек», «12 обезьян», «Город грехов», «Неуязвимый», «Армагеддон» и др. Актер активно инвестировал в американскую недвижимость, продавая и покупая объекты по всей стране.

В прошлом году Уиллис уже продал одно поместье — в штате Айдахо. Изначально недвижимость была выставлена на продажу за 15 миллионов долларов, однако найти покупателя удалось только за 5,5 миллиона.

Фотографию усадьбы можно увидеть ЗДЕСЬ.

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