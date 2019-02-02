Брюс Уиллис останется без роскошного поместья

Поместье с собственным садом, бассейном и теннисным кортом Уиллис оценивает в 12,95 миллиона долларов. На участке в девять гектаров расположены четыре жилых дома: три гостевых и один хозяйский, площадью около 9000 квадратных метров.

Причиной решения о продаже стал переезд семьи актера в Калифорнию.

Брюс Уиллис известен своими ролями в таких фильмах, как «Пятый элемент», «Крепкий орешек», «12 обезьян», «Город грехов», «Неуязвимый», «Армагеддон» и др. Актер активно инвестировал в американскую недвижимость, продавая и покупая объекты по всей стране.

В прошлом году Уиллис уже продал одно поместье — в штате Айдахо. Изначально недвижимость была выставлена на продажу за 15 миллионов долларов, однако найти покупателя удалось только за 5,5 миллиона.