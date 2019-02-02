Грубые ошибки электриков привели к масштабному сбою в Курессааре

"Причина была в том, что исполнители и планировщики [ремонтных] работ нарушили определенные требования техники безопасности. Есть элементарные требования к безопасному проведению таких работ, начиная с отключения [напряжения] и заканчивая проверкой отсутствия напряжения и заземления оборудования. Поскольку эти действия не были выполнены, и был к тому же один неисправный выключатель, то кабель, который пошли ремонтировать, был под реальным напряжением. При его ремонте возникло короткое замыкание, после чего вышла из строя концевая муфта кабеля на подстанции Ляэтса, и отключилась линия электропередач среднего напряжения от подстанции Сикассааре", - сказал член правления Elektrilevi Андрес Тыниссаар.