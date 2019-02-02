Мужчина купил автомобиль в Швеции и оказался обманут: машина даже не завелась

Шведский портал www.kvd.ee знаком многим эстонцам. Существует даже фирма, которая предлагает услугу доставки купленных через него автомобилей в Эстонию. Тийту приглянулся Volkswagen Transporter 2006 года с пробегом 103 000 километров, машина внешне была в хорошем состоянии.

«Для моей работы эта машина подходит идеально, - рассказывает Тийт. – Решил, что по такой цене и в таком хорошем состоянии машину стоит купить». Вместе с доставкой машина стоила 12 400 евро. В машине была одна небольшая поломка, связанная с радиатором. «Окей, ничего страшного, узнал у специалистов, что ремонт обойдется в 300 евро и дело в шляпе», - вспоминает покупатель.

Первый неприятный сюрприз не заставил себя ждать. Тийту позвонил представитель транспортной фирмы, которая должна была доставить машину, и сообщил, что автомобиль не завелся. «Решил, что ничего страшного, машина долго стояла на парковке, дизельный двигатель, бывает», - рассказал Тийт. Машину поставили на трейлер и привезли в Эстонию.

Тийт направил машину в две автомастерские, чтобы починить радиатор и остальные мелочи. Он даже забронировал время в Департаменте шоссейных дорог для техосмотра. Но с того момента все стало только хуже.

Тийту позвонили из мастерской и сообщили, что автомобиль серьезно сломан. Кроме того, он проехал не 103 000 километров, как было сказано в объявлении, а примерно 400 000. Цилиндры в моторе так износились, что восстановить их оказалось невозможно. По словам мастеров, нужно было покупать новый мотор, который стоит около 6000 евро. Тийт был шокирован.

Покупатель позвонил в Швецию в фирму, которая продала машину, и сообщил, что хочет ее вернуть. Продавец с этим не согласился. Тогда Тийт подал жалобу в Департамент защиты потребителей. «Не знаю, что будет дальше. Сейчас имеется «убитая» машина и расходы на нее вместе с диагностикой выше 13 000 евро. Боже, это такой обман, что сразу и не скажешь, что дальше будет», - сокрушается пострадавший.