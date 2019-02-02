Россия приостанавливает участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности

"Исходим из того, что Россия не будет размещать, если такое оружие появится, ни в Европе, ни в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства", - добавил Путин.

Он подчеркнул, что Москва не будет "втягиваться в затратную гонку вооружений". В свою очередь Шойгу заявил, что после приостановки участия России в ДРСМД новые вооружения будут создаваться без увеличения бюджета Минобороны.

Накануне госсекретарь США Майкл Помпео объявил о приостановке участия США в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). 4 декабря 2018 года Соединенные Штаты пообещали выйти из ДРСМД, если Россия не возвратится к исполнению своих обязательств по договору в течение 60 дней. Срок ультиматума истекает 2 февраля.

В Вашингтоне считают, что РФ нарушила ДРСМД созданием ракеты 9М729 (по обозначению НАТО - SSC-8). Москва это отрицает.

По данным американской стороны, ракета способна пролететь более 500 километров, что противоречит ДРСМД. Российские военные утверждают, что на заводе заправляют ее таким количеством топлива, что та не может преодолеть 500-километровый рубеж. Ранее Минобороны РФ устроило зарубежным дипломатам показ ракеты, но представители США, НАТО и Евросоюза от посещения брифинга воздержались.