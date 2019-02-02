Самолеты Wizz Air будут летать из Таллинна в Грузию

«Мы долго сотрудничали с грузинским аэропортом ради этого маршрута, поскольку обе стороны были заинтересованы в этой авиалинии. Новый маршрут позволит нашим пассажирам открыть для себя новую захватывающую страну, исторические и культурные связи с которой нам очень дороги. Все знают о грузинском гостеприимстве», - сказал в пресс-релизе коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

Пяргмяэ добавил, что Кутаиси расположен вблизи признанного курорта Батуми и в конце этого лета эстонские туристы смогут отправиться туда. Билеты по цене от 20 евро уже в продаже.

Самолет Wizz Air Airbus A320 будет летать в расположенный на западе Грузии город Кутаиси дважды в неделю, по средам и воскресеньям. Wizz Air пришел на эстонский рынок в июне прошлого года и за полгода основательно на нем укрепился. До сих пор Wizz Air отправлялся из Таллиннского аэропорта по три раза в неделю в Киев и Лондон, сообщение с Грузией станет третьей линией компании.