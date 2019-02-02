Золото. Иллюстративное фото. ФОТО: Paul Fleet / PantherMedia / Paul Fleet

Государства по всему миру наращивают золотой запас невиданными в современной истории темпами. В лидерах золотой лихорадки - Россия и Турция. Они открыто конфликтуют с США и стремятся сократить долю доллара в резервах в пользу золота - главного средства сбережения в смутные времена.

Прошедший год стал рекордным за все время существования золотого рынка в его нынешней форме: центробанки купили более 650 тонн золота. Последний раз такое было еще до того, как США отказались от привязки курса доллара к золоту в 1971 году и два главных резервных актива в мире отправились в свободное плавание.

А все потому, что в мире неспокойно, объясняет Всемирный золотой совет (World Gold Council). Согласно его данным, в прошлом году золотой запас стран подобрался к 34 тыс. тонн - это почти полтора триллиона долларов по рыночным ценам.

"Рост геополитической и экономической неопределенности в течение года все больше подталкивал центробанки к диверсификации резервов", - говорится в свежем отчете World Gold Council.

В 2018 году президент США Дональд Трамп затеял сразу несколько торговых войн, что наряду с подорожанием кредитных денег и затуханием экономической активности в Китае и Европе подорвало темпы роста мировой экономики. Экономисты, чиновники и бизнесмены заговорили о завершении очередного цикла роста после десятилетия восстановления от предыдущего мирового финансового кризиса.

На этом фоне центробанки увеличили закупки золота на целых 75%, чем поддержали рост золотого рынка в целом - спрос за год увеличился на 4%, до 4 345 тонн.

Несмотря на это, за год металл подешевел на 1%, правда, на фоне падения цен других активов золото фактически выполнило свою функцию: сохранять, а не приумножать богатство.

В среднем в мире центральные банки хранят в золоте около десятой части своих международных резервов. Однако показатель этот сильно разнится: в развитых странах Запада он достигает 65-75%, в России составляет 18%, а Китае - всего 2,4%.

Дедолларизация

Большая часть покупок золота для пополнения резервов в прошлом году вновь пришлась на Россию и Турцию, которые активно проводят дедолларизацию экономики из-за конфликтов с США. Не отставал от них и Казахстан.

Поскольку Вашингтон охотно вводит санкции против своих противников, многие из них предпочли в прошлом году не только избавиться от американских активов и купить золото, но и вернуть на родину слитки из хранилищ на Западе.

В 2017 году эта же тройка обеспечила почти весь мировой спрос на золото, а в 2018-м - чуть более половины, поскольку за ними подтянулись другие. Значительно нарастили покупки Индия, Венгрия и Польша. К тому же на рынок вернулся нефтяной госфонд Азербайджана, отсутствовавший с 2013 года, и сразу купил более 14 тонн.

Золотой запас России стремительно увеличивается одновременно с резким сокращением доли американских госбумаг в резервах ЦБ. Покупки, в основном у российских производителей, превышают 200 тонн вот уже четвертый год подряд, причем 2018-й стал рекордным за все время, отмечает Всемирный золотой совет.

Банк России увеличивает долю золота по поручению президента Владимира Путина, говорил в конце 2017 года зампред ЦБ Сергей Швецов, объясняя это интересами финансовой и экономической безопасности России.

Турция - по тем же причинам. Президент Реджеп Тайип Эрдоган говорит, что США пошли на него экономической войной. "У них - доллар, у нас - люди, праведность и Аллах", - сказал он в августе и призвал граждан и бизнес избавиться от американской валюты.

Турция четверть века не покупала золото, но вернулась на рынок в 2017 году, как раз когда обострилась ситуация в соседней Сирии. Турция - член НАТО - совместно с Россией бомбила позиции курдов, обвиняя США в том, что они оказывают им поддержку.

Страны не выказывают желания сворачивать процесс накопления золотых запасов в ближайшем будущем.

Согласно осеннему опросу Всемирного золотого совета, каждый пятый центральный банк в мире собирается наращивать золотые резервы в ближайший год, и ни один не намерен сокращать их.