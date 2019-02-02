ЕС допустил участие британцев в выборах Европарламента

В 2017 году эксперты Европарламента подготовили доклад, в котором также говорится об обязанности британцев участвовать в голосовании в подобной ситуации. В противном случае они могут подать жалобы о лишении их избирательного права, добавила представительница Европарламента.

Выход Великобритании из ЕС (брекзит) намечен на 29 марта 2019 года. Очередные выборы в Европарламент запланированы на 23-26 мая 2019 года.

29 января Палата общин британского парламента проголосовала против нерегулируемого выхода из состава Евросоюза. При этом парламентарии выступили за дальнейшие переговоры с Брюсселем с целью добиться изменения существующего соглашения с ЕС в вопросах границы с Ирландией.