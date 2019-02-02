«Мечтаю о супе»: как живут эстонские военнослужащие в Африке

Младший фельдфебель Янек Пент родом из Тюри. По его мнения, условия для жизни во время службы в Гао хорошие. «Есть столовая, возможности для занятий спортом, есть все необходимое», - заверил он.

«Столовая на уровне и на еду жаловаться не приходится. Есть горячие блюда, в основном макароны, рис и различные мясные подливы, также есть холодный стол, то есть проблем набить живот нет. Но есть одна вещь, которой лично мне не хватает, - это супы».