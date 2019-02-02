«Мечтаю о супе»: как живут эстонские военнослужащие в Африке
Вдали от дома в Африке в малийском городе Гао служит подразделение эстонских пехотинцев Estpla-28. На месте побывал репортер Järva Teataja.
Младший фельдфебель Янек Пент родом из Тюри. По его мнения, условия для жизни во время службы в Гао хорошие. «Есть столовая, возможности для занятий спортом, есть все необходимое», - заверил он.
«Столовая на уровне и на еду жаловаться не приходится. Есть горячие блюда, в основном макароны, рис и различные мясные подливы, также есть холодный стол, то есть проблем набить живот нет. Но есть одна вещь, которой лично мне не хватает, - это супы».
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