«Я хотел выиграть мобильный, а не вступить в партию»

Член "Народной воли" не понял, что вступает в партию, участвуя в лотерее. ФОТО: Kuvatõmmis

«Не может быть. Я не могу быть членом партии, меня семь раз наказывали в уголовном порядке», - рассказал 24-летний мужчина, когда узнал, что, по данным коммерческого регистра, стал членом партии. Он был одним из тех, кто минувшей осенью зарегистрировался в тогда еще не созданную партию для того, чтобы выиграть новый мобильный телефон. «Я, конечно, попрошу вычеркнуть меня оттуда, потому что я хотел выиграть телефон, а не вступить в партию», - сообщил молодой человек.

Вчера вечером в регистр были внесены 385 человек, их средний возраст составил 25 лет. Примерно 40% людей, которые хотели выиграть телефон iPhone или Samsung и вступили в партию, не достигли и 23 лет.

«О чем вы?» - спросила 22-летняя Ханна когда узнала, что стала членом партии. Услышав о лотерее, она всомнила партию «Народня воля».

Postimees связался с 14-ю членами «Народной воли». Семеро из них вообще не помнят, что связались с политической организацией, один считал, что состоит в Свободной партии. При упоминании имении партии или лотереи большинство респондентов вспомнили, кому осенью передали свои данные. Но были и те, кто категорически отказался верить в свою связь с партией.

Из представленных Комиссией по надзору за финансированием партий данных видно, что в четвертом квартале партия «Народная воля» потратила 14 000 евро.

Единственный спонсор, создатель и идейный вдохновитель партии Мадис Сютт сообщил, что все деньги пришли в партию из его личного кармана. Сютту принадлежат три фирмы, из которых заметный доход приносит только та, которая занимается телерадиовещанием. Пару недель назад она попала под прицел полиции и СМИ за распространение порнографии. Сютт признал, что тянул с регистрацией партии так долго, как было возможно. «Почему эта информация вообще должна быть опубликована?» - возмутился новоиспеченный политик и добавил, что заранее чувствовал, что журналисты могут позвонить членам партии.