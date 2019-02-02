Сначала продать старую квартиру, а потом купить новую, или наоборот?

Решение зависит не только от вашего кошелька, но и от ситуации на рынке недвижимости, пишет консультант по недвижимости Тыну Тоомпарк на портале KV.EE.

На покупку нового жилья деньги есть

Если вы способны купить новое жилье без продажи старого, процесс значительно упрощается. Чтобы исключить риск переезда из старой квартиры до покупки новой, начните с поиска нового жилья.

Когда вы найдете квартиру и выясните, в какое время можно в нее переехать, начните не спеша продавать старую.

Покупатель должен иметь в виду, что время переезда в новое жилье может затянуться, например, если продавец освобождает его в течение месяца-двух после заключения договора купли-продажи.

Сначала продать старое, а потом купить новое

Чаще бывает, что для покупки нового жилья необходимо продать старое.

Если вы нашли покупателя на свою жилплощадь, следует сразу рассчитать, какую сумму из вырученных за продажу денег вы сможете потратить на самофинансирование новой покупки.

При составлении договора купли-продажи укажите максимально возможное время проживания в уже проданной недвижимости. Это избавит вас от многократных переездов и проживания в снятой квартире. Если срок увеличить не удается, попроситесь временно пожить у родственников.

Рыночная конъюнктура

Если цены на недвижимость имеют тенденцию к снижению, при продаже старой недвижимости и покупке новой имейте это в виду. Тогда вы сможете продать старое жилье дороже, а новое купить дешевле. Если же цены быстро растут, то может оказаться, что при покупке вы проиграете.