Бывшего мэра Тулы задержали на Кипре за хищение 24 миллионов рублей

Толкачева находилась в международном розыске. Ее задержали в рамках операции Интерпола по запросу России. Экс-чиновницу отправили в тюрьму до решения вопроса об экстрадиции, передает Lenta.ru.

Суд Тулы принял решение о заочном аресте Толкачевой в октябре 2017 года. Дело касается деятельности Толкачевой в качестве главы управляющей компании «РЭМС». Бывшую чиновницу обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

По версии следствия, руководство управляющей компании задолжало около 24 миллионов рублей ресурсоснабжающей организации за поставленную электроэнергию. На Толкачеву заведено шесть уголовных дел, ее имущество на сумму более 107 миллионов рублей арестовано. Она считает уголовное преследование в отношении себя незаконным.