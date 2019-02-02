Зарплата в 7000 евро: сайт люксовых вещей ищет в свой коллектив необычного сотрудника

«Мы ищем человека, который сможет тестировать роскошные продукты и давать им качественную оценку прежде, чем они будут выставлены на продажу. Также сотрудник будет много путешествовать, чтобы проверять частные острова и недвижимость по всему миру», — говорится в объявлении.

Согласно условиям вакансии, зарплата успешно справившегося кандидата составит 98 тысяч долларов в год, то есть 8177 долларов в месяц (более 7100 евро в месяц).

Веб-сайт HushHush, получивший название «Amazon для миллионеров», запустил 29-летний британец Аарон Харпин. «Цель нашего сайта — предложить все, что нужно миллионерам, и стать ведущим магазином, где состоятельные потребители смогут купить лучшие вещи в мире», — пояснил Харпин.