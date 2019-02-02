Сб, 2.02.2019
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В Пярнумаа автомобилисты портят жизнь лыжникам

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Следы от колес на лыжне.

ФОТО: Martin Riidamets

Житель Пярну Мартин Рийдаметс пошел сегодня утром кататься на лыжах. Если раньше на тропе в Раэкюла он видел гуляющих, то в этот раз обнаружил там следы от шин, передает Pärnu Postimees.

Читатель прислал в редакцию фотографию, на которой видны следы от шин на тропе здоровья Раэкюла. По словам Рийдаметса, на снегу можно увидеть борозды, оставленные двумя автомобиля.

Ранее предметом обсуждения были четвероногие и их хозяева. Теперь автомобили. По мнению мужчины, мальчики просто решили пошутить. Местные лыжники говорят, что дорога частично испорчена.

Советник по прессе пярнуской горуправы Теэт Роосаар сообщил на этой неделе, что город решил прийти на помощь лыжникам и позволит в начале тропы разместить знаки, запрещающие гулять по лыжное трассе и выгуливать на ней собак.

Утром лыжники видели на тропе следы шин.

ФОТО: Martin Riidamets

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