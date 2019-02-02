На дорогах Эстонии незаметно измерят реальную скорость передвижения водителей

Замеры скорости будут произведены в разных точках крупнейших эстонских шоссейных дорог, так, например, реальные скорости передвижения хотят узнать на 23 участках шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, где ограничение скорости опускается до 50, 70 и 80 км/ч.

Скорость на каждом участке будут беспрерывно замерять пять дней подряд, после чего исполнитель работ должен будет передать результаты Департаменту шоссейных дорог, который на их основании сделает выводы и примет решения. Используемые устройства должны быть такими, чтобы не привлекать внимание водителей и не заставлять их вести себя иначе, чем обычно.