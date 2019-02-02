Картина дня: китайский Новый год в Таллинне, приближение метели и сомнительные методы вербовки в партию

К Эстонии приближается мощная зона осадков. На дорогах будет опасно

Сегодня после обеда к южной границе Эстонии прибудет зона осадков, которая к вечеру и в течение ночи распространится на всю Эстонию. Читайте далее...

Таллинн стал столицей «Тотального диктанта-2019»

Сегодня, 2 февраля, стало известно, что Таллинн был выбран столицей «Тотального диктанта-2019». Читать далее...

Мужчина купил автомобиль в Швеции и оказался обманут: машина даже не завелась

Тийт (имя изменено, настоящее имя редакции известно) недавно купил автомобиль Volkswagen Transporter через один известный шведский аукционный портал, но был обманут: после доставки в Эстонию машина даже не завелась. Читайте далее...

Выходцу из Эстонии, устроившему в ресторане США кровавую бойню, предъявили обвинение

В пятницу в Нью-Йорке прокурор за убийство трех человек молотком обвинил иммигранта из Эстонии Артура Мартуновича в преступлении на почве ненависти. Читать далее...

Видео: на перекрестке бульвара Сыпрузе и Таммсааре-теэ столкнулись такси

В Таллинне на перекрестке бульвара Сыпрузе и Таммсааре-теэ столкнулись два такси, один автомобиль врезался сзади в другой. Читайте далее...

Эстонскую школьницу, научившуюся питаться выброшенными продуктами, наградили поездкой в Мьянму

Посвященная экологическому активизму исследовательская работа учащейся Валгаской гимназии Каари Уйбомяги "Фриганизм" заняла первое место на организованном НКО Mondo конкурсе, первым призом в котором является поездка в Мьянму. Читать далее...

Фото: рейсовый автобус съехал в кювет, люди оказались в ловушке

Вчера вечером спасателям-добровольцам из Ярва-Яани поступил вызов о съехавшем в кювет автобусе. Читайте далее...

Сегодня 99-а годовщина подписания Тартуского мирного договора

В субботу в разных городах Эстонии пройдут памятные мероприятия в честь годовщины завершившего Освободительную войну Тартуского мирного договора, заключенного 2 февраля 1920 года. Читайте далее...

Спасибо, доктор! Россию лишили спортсменов и медалей

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил. Читайте далее...

Откройте дверь: на следующей неделе в вашу квартиру нагрянут спасатели

Спасательный департамент предупреждает: по всей Эстонии проверят, как соблюдаются правила противопожарной безопасности в жилых помещениях. Читайте далее...

Россия приостанавливает участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности

Россия вслед за США приостанавливает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем", - заявил президент РФ Владимир Путин в субботу, 2 февраля, на встрече с министром иностранных дел страны Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу. Он поручил обоим ведомствам прекратить дальнейшие попытки инициировать переговоры о ДРСМД. Читайте далее...

Самолеты Wizz Air будут летать из Таллинна в Грузию

Венгерский лоукостер Wizz Air 4 августа приступит к обслуживанию маршрута Таллинн-Кутаиси. Читайте далее...

Мощный взрыв в небе: на Кубу рухнул метеорит

Кубинское министерство науки, технологии и окружающей среды подтвердило, что над островом в виде огненного шара пролетел метеорит и взорвался, оставив множество обломков. Читайте далее...

«Я хотел выиграть мобильный, а не вступить в партию»

Как пишет Postimees, в рядах партии «Народная воля» (Rahva Tahe) оказалось довольно заметное число людей, которые не знают, что входят в политическое образование. Читайте далее...

Галерея: Таллинн встречает Новый год по китайскому календарю

Сегодня, 2 февраля, Таллинн уже в десятый раз устроил праздник в честь Нового года по китайскому календарю. Праздничные мероприятия проходят на площади Вабадузе - на сцене можно увидеть артистов из Пекина, танец дракона и льва, огненное шоу, а в завершение вечера будет устроен фейерверк. Гостей приглашали на гулянья уже к полудню, а концерт пройдет с 16 до 18 часов. Читайте далее...

Зарплата в 7000 евро: сайт люксовых вещей ищет в свой коллектив необычного сотрудника