Нурмагомедов потребовал денег для ударившего Макгрегора бойца

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. В октябре прошлого года на турнире UFC 229 он победил Макгрегора в бою за пояс чемпиона организации. После поединка дагестанский боец подрался с секундантами соперника, а его угловые устроили потасовку с Макгрегором. В результате все участники инцидента были наказаны штрафами и дисквалификацией. Нурмагомедов получил 9-месячное отстранение от Атлетической комиссии штата Невада. Если решение останется неизменным, и срок не будет сокращен, он сможет вернуться в октагон в июле 2019 года.