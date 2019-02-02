Фото и видео: зимняя сказка в Ида-Вирумаа

В шахте есть два вида воздуховодов: по одним воздух подается внутрь, а по другим выходит наружу. Вместе с выходящим наружу воздухом в небо взмывают капли конденсата. Поэтому вокруг всегда можно наблюдать облако пара. Конденсационная вода зимой замерзает и образует вокруг шахты своеобразный ледяной купол.

Эта достопримечательность будет здесь еще долго, поскольку на этой неделе Департамент окружающей среды продлил срок действия лицензии на добычу сланца на шахте «Эстония» на 30 лет, то есть до 2049 года. Но, возможно, шахта не будет так долго работать, поскольку с учетом нынешних объемов добычи сланца на шахте хватит примерно на 15 лет.