Свен Миксер: Тартуский мирный договор стал крупной победой эстонской дипломатии

«Появившаяся в решающий момент для таллиннского рейда эскадра британского королевского военно-морского флота и сражавшиеся плечом к плечу с нашими героями финские, датские и шведские добровольцы заразили наших бойцов уверенностью и боевым духом. Им эстонский народ также обязан вечной благодарностью за их смелость, а многим из них — и за величайшую жертву, принесенную ради независимости Эстонии», - сказал Миксер.

«Им был политический, экономический и военный союз с теми народами и странами, которые, как и мы, верят в демократию и свободу. Объединение с Европейским союзом и НАТО не было продиктовано нашими сиюминутными интересами, это было экзистенциальным выбором. Сегодня мы можем сказать, что в качестве члена НАТО мы в военном отношении защищены лучше, чем когда-либо раньше в истории нашего государства. Это достижение является дипломатическим усилием, сравнимым с трудом Поска и его соратников в преддверии заключения Тартуского мирного договора, - пояснил Миксер. - Я уверен, что уроки двадцатого века и опирающееся на демократию и ценности сотрудничество в современном мире являются достаточными, чтобы позволить нам сберечь все то хорошее, что наш народ создал за столетие своими смелостью, мудростью и трудом, вопреки всем тяготам, войнам и чужим властям. Сберечь все то прекрасное, что вместе и образует независимую Эстонскую Республику».