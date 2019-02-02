Галерея: в Эстонии проходит Европейский банный марафон

В феврале в Отепя проводится традиционный Европейский банный марафон, в котором участвуют команды по четыре человека.

Целью зарегистрированных команд является прохождение максимально возможного количества бань за короткий период времени. Команды получают ориентировочные карты, всем членам команды придется провести в каждой из парилок не менее трех минут. Финиш — спортивный центр Кяэрику.