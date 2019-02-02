Выходца из Эстонии, устроившего в ресторане США кровавую бойню, обвиняют в преступлении на почве ненависти

Суд оставил 34-летнего Мартуновича под арестом. Сейчас он находится в следственном изоляторе под присмотром психиатров, передает Postimees со ссылкой на The Tribune.

Защитник Мартуновича Эд Мандери назвал случившееся весьма трагическим случаем и отметил, что его подзащитный должен остаток жизни провести в психиатрической больнице.

«Мой клиент очень болен. Он не злой человек, он просто очень болен», - сказал Мандери.

Судья назначил следующее заседание по делу Мартуновича на 4 марта.

15 января в Нью-Йорке в азиатском ресторане Мартунович ударил молотком трех человек. Один из потерпевших скончался на месте, другие умерли позже в больнице.

Еще подростком переехавший в США Артур Мартунович сказал после задержания, что на преступление его толкнул фильм, который он только-только посмотрел: в нем показывалось, как китайские мужчины издеваются над женщинами. Просмотр этой ленты якобы и подтолкнул строителя к кровавой расправе над персоналом азиатского ресторана Seaport Buffet.

По словам очевидца, в пять часов вечера Мартунович, вооруженный молотком, зашел в заведение общепита на Эммонс-авеню и, не говоря ни слова, ударил по голове владельца заведения 60-летнего Хенга Н-Танга. Затем он направился на кухню, где ударил тем же молотком менеджера буфета Ци Мат Пуна и шеф-повара Фуфаи Пуна. После этого, бросив молоток возле вешалки, выскочил на улицу.

34-летний Фуфаи Пун умер на месте происшествия. 50-летний Ци Мат Пун и 60-летний Хенга Н-Танг были в критическом состоянии доставлены в больницу. Н-Танг скончался в больнице через три дня после нападения, то есть 18 января, а 24 января умер и Ци Мат Пун.

Полицейским удалось с помощью очевидцев задержать Мартуновича вблизи ресторана, он не оказывал сопротивления. Окровавленный молоток был найден под вешалками в ресторане.