СМИ: Россия усилила группировку в Калининградской области авиаполком

"В составе соединения морской авиации Балтийского флота (БФ) сформирован истребительный авиаполк, на вооружении которого находятся самолеты Су-27", - сообщил он.

По словам собеседника агентства, в состав указанного соединения входит также сформированный ранее штурмовой авиаполк.

Как ранее сообщили в пресс-службе БФ, на днях летчики истребительного полка соединения морской авиации БФ в Калининградской области отработали технику пилотирования и элементы воздушного боя на самолетах Су-27.

В частности, истребители Су-27 обнаружили цель и отработали действия по принудительной посадке самолета условного противника на аэродром.