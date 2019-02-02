Вс, 3.02.2019
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СМИ: Россия усилила группировку в Калининградской области авиаполком

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Российский истребитель Су-27

ФОТО: SCANPIX

Россия усилила военную группировку в Калининградской области истребительным авиаполком в ответ на наращивание сил НАТО в регионе Балтийского моря, сообщил в субботу "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"В составе соединения морской авиации Балтийского флота (БФ) сформирован истребительный авиаполк, на вооружении которого находятся самолеты Су-27", - сообщил он.

По словам собеседника агентства, в состав указанного соединения входит также сформированный ранее штурмовой авиаполк.

Как ранее сообщили в пресс-службе БФ, на днях летчики истребительного полка соединения морской авиации БФ в Калининградской области отработали технику пилотирования и элементы воздушного боя на самолетах Су-27.

В частности, истребители Су-27 обнаружили цель и отработали действия по принудительной посадке самолета условного противника на аэродром.

Ранее сообщалось, что наземная компонента сил в Калининградской области - 11-й армейский корпус Береговых и Сухопутных войск БФ - усилена танковым полком. Ракетную бригаду под Калининградом в прошлом году перевооружили на оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

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