Вс, 3.02.2019
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  • Эстонскую школьницу, научившуюся питаться выброшенными продуктами, наградили поездкой в Мьянму

Эстонскую школьницу, научившуюся питаться выброшенными продуктами, наградили поездкой в Мьянму

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Каари Уйбомяги

ФОТО: MTÜ Mondo

Посвященная экологическому активизму исследовательская работа учащейся Валгаской гимназии Каари Уйбомяги "Фриганизм" заняла первое место на организованном НКО Mondo конкурсе, первым призом в котором является поездка в Мьянму для ознакомления с финансируемыми Эстонией образовательными проектами в азиатской стране.

В своей работе Уйбомяги изучила принципы фриганизма (минимизации по этическим соображениям потребляемых человеком ресурсов, в том числе за счет использования выброшенных на свалки продуктов) и сама применила их на практике, передает rus.err.ee.

"Используя выброшенные продукты, я научилась уважать людей, которые волнуются о благополучии нашей планеты и устроили свою жизнь так, чтобы их влияние на экологию было минимальным. Я научилась брать ровно сколько, сколько мне нужно", - отмечает Уйбомяги в своей работе.

В награду гимназистка сможет весной 2019 года съездить в штат Шан государства Мьянма, где она ознакомится с финансируемыми Эстонией образовательными проектами для детей в этой стране.

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