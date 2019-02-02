Эстонскую школьницу, научившуюся питаться выброшенными продуктами, наградили поездкой в Мьянму

В своей работе Уйбомяги изучила принципы фриганизма (минимизации по этическим соображениям потребляемых человеком ресурсов, в том числе за счет использования выброшенных на свалки продуктов) и сама применила их на практике, передает rus.err.ee.

"Используя выброшенные продукты, я научилась уважать людей, которые волнуются о благополучии нашей планеты и устроили свою жизнь так, чтобы их влияние на экологию было минимальным. Я научилась брать ровно сколько, сколько мне нужно", - отмечает Уйбомяги в своей работе.