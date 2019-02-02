Эстонскую школьницу, научившуюся питаться выброшенными продуктами, наградили поездкой в Мьянму

Посвященная экологическому активизму исследовательская работа учащейся Валгаской гимназии Каари Уйбомяги "Фриганизм" заняла первое место на организованном НКО Mondo конкурсе, первым призом в котором является поездка в Мьянму для ознакомления с финансируемыми Эстонией образовательными проектами в азиатской стране.
В своей работе Уйбомяги изучила принципы фриганизма (минимизации по этическим соображениям потребляемых человеком ресурсов, в том числе за счет использования выброшенных на свалки продуктов) и сама применила их на практике, передает rus.err.ee.
"Используя выброшенные продукты, я научилась уважать людей, которые волнуются о благополучии нашей планеты и устроили свою жизнь так, чтобы их влияние на экологию было минимальным. Я научилась брать ровно сколько, сколько мне нужно", - отмечает Уйбомяги в своей работе.
В награду гимназистка сможет весной 2019 года съездить в штат Шан государства Мьянма, где она ознакомится с финансируемыми Эстонией образовательными проектами для детей в этой стране.