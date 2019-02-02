В Берлине дискутируют о размещении ядерного оружия в Европе

Политики из Христианско-социального союза (ХДС), до недавнего времени возглавляемого канцлером ФРГ Ангелой Меркель, не исключают такую возможность, в то время как социал-демократы, их партнеры по правящей коалиции, выступают против.

"Не исключать довооружение в Европе"

"Требовать размещения американских ядерных ракет в Европе так же неправильно, как и категорически исключать довооружение", - заявил, в частности, заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Вадепуль в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung в субботу, 2 февраля (в печатной версии издания материал выйдет 3 февраля).

В свою очередь эксперт ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер назвал ошибкой исключать ядерное довооружение размещенных в Европе боевых средств. "Если мы не готовы задумываться о собственном оружии, то Россия не будет видеть причины ставить под вопрос правильность своего оружия", - подчеркнул он.

Не скатиться к схемам 1980-х годов

Председатель фракции ХДС Ральф Бринкхаус предупредил об угрозе раздувания конфликта вокруг ДРСМД. "Мы очень серьезно относимся к этой проблеме, но одновременно мы сделаем все для того, чтобы мы не скатились к схемам конфликта 1980-х годов", - указал он в интервью газете Welt am Sonntag.

Между тем заместитель фракции социал-демократов в бундестаге Рольф Мютцених не считает необходимым дооснащение размещенных в Европе ракет средней дальности. США уже приняли решение оснастить ядерными боеголовками крылатые ракеты на подводных лодках, напомнил представитель партии, являющейся партнером консерваторов по правящей коалиции.

"Берлин принимает недостаточно дипломатических усилий"

Эксперт по внешней политике Свободной демократической партии (СвДП) Александер Ламбсдорфф в свою очередь обвинил правительство ФРГ в недостаточных дипломатических усилиях для урегулирования конфликта вокруг ДРСМД. По его словам, он ожидает от Берлина гораздо более активной дипломатии с целью сохранения договора. Глава МИД Германии Хайко Мас должен находиться в постоянном диалоге с Москвой и Вашингтоном в поиске вариантов разрешения проблемы, заявил Ламбсдорфф в интервью dpa.

По мнению либерала, Москва не заинтересована в начале новой гонки вооружений. "Эта страна живет исключительно на средства от экспорта нефти, в то время как весь мир развивается в направлении возобновляемой энергии", - указал он. Поэтому, по мнению немецкого политика, экономическая модель российского государства в обозримом будущем обречена на провал. "В такой ситуации начать гонку вооружений с американцами по ракетам среднего и дальнего радиуса действия было бы неверным", - добавил Ламбсдорфф.

Москва выступила с зеркальным ответом на выход США из ДРСМД

Ранее в тот же день президент РФ Владимир Путин сообщил о зеркальном ответе на озвученное накануне решение США приостановить участие страны в ДРСМД и поручил МИД и министерству обороны прекратить дальнейшие попытки инициировать переговоры о соглашении.

Он подчеркнул, что Москва не будет втягиваться в затратную гонку вооружений, но поддержал предложение министра обороны Сергея Шойгу в качестве одной из ответных мер начать разработку гиперзвуковой ракеты средней дальности наземного базирования и создать наземный вариант морского ракетного комплекса "Калибр".

Вашингтон обвиняет РФ в нарушении ДРСМД

В Вашингтоне считают, что РФ нарушила ДРСМД созданием ракеты 9М729 (по обозначению НАТО - SSC-8). Москва это отрицает. По данным американской стороны, ракета способна пролететь более 500 километров, что противоречит соглашению. Российские военные утверждают, что на заводе заправляют ее таким количеством топлива, что та не может преодолеть 500-километровый рубеж. Ранее Минобороны РФ устроило зарубежным дипломатам показ ракеты, но представители США, НАТО и Евросоюза от посещения брифинга воздержались.