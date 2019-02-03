На скользкой дороге столкнулись автомобили: женщина получила тяжелые повреждения

В субботу в 22.25 в Центр тревоги сообщили об аварии на втором километре шоссе Тарту-Йыгева-Аравете, деревня Марамаа, Тартумаа, в ходе которой столкнулись ехавший со стороны Тарту легковой автомобиль Mercedes-Benz и двигавшийся со стороны Йыгева Ford Focus, передает Postimees.
Аварийный полицейский тартуского полицейского участка Кууно Киудорф пояснил, что, по первоначальным данным, авария произошла, когда Ford потерял управление, отклонился на полосу встречного движения и столкнулся с ехавшим навстречу Mercedes.
Водителя Mercedes доставили на проверку здоровья, женщину, находившуюся за рулем Ford, увезли в больницу с тяжелыми повреждениями. Больше людей в автомобилях не было. Оба водителя были пристегнуты, шины обеих машин соответствовали требованиям.
"Во время несчастного случая был сильный снегопад, видимость была плохой, а дорога была скользкой и покрытой мокрым снегом. В таких тяжелых зимних условиях нужно снижать скорость и ехать осторожно", - сказал Киудорф.