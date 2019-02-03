На скользкой дороге столкнулись автомобили: женщина получила тяжелые повреждения

Аварийный полицейский тартуского полицейского участка Кууно Киудорф пояснил, что, по первоначальным данным, авария произошла, когда Ford потерял управление, отклонился на полосу встречного движения и столкнулся с ехавшим навстречу Mercedes.

Водителя Mercedes доставили на проверку здоровья, женщину, находившуюся за рулем Ford, увезли в больницу с тяжелыми повреждениями. Больше людей в автомобилях не было. Оба водителя были пристегнуты, шины обеих машин соответствовали требованиям.