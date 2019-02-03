Страшная авария в России: перевернулся автобус, погибли семь человек, в том числе четверо детей

В автобусе находились более 40 человек, большинство из них - дети, сообщает Следственный комитет РФ. Число пострадавших превышает 30 человек, 21 из них доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг при перевозке несовершеннолетних, не отвечающих требованиям безопасности. Дело передано в центральный аппарат СКР, отмечается на сайте ведомства.