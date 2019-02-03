Swedbank тормозит с мгновенными платежами

Когда в четверг Союз банков сообщил, что отныне деньги между тремя банками будут переводиться в реальном времени, это была лишь половина правды, пишет Postimees.
К четвергу к системе мгновенных платежей присоединились три банка: SEB, Swedbank и LHV, были созданы все предпосылки для того, чтобы переводы на сумму меньше 15 000 евро между этими банками осуществлялись мгновенно.
Для клиентов SEB и LHV все сложилось удачно, а вот Swedbank установил ограничения для собственных клиентов, которые исключают возможность мгновенных платежей через самые популярные каналы – интернет и мобильное приложение. По словам пресс-секретаря банка Лидии Кальюнд, осуществить мгновенные платежи можно только через тестовую версию приложения «Swedbank 2019 Eestis». Она не ответила на вопрос, почему клиентам банка установили такое ограничение.
Кальюнд рассказала, что эта ситуация не изменится как минимум до Ивановой ночи.