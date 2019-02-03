Swedbank тормозит с мгновенными платежами

К четвергу к системе мгновенных платежей присоединились три банка: SEB, Swedbank и LHV, были созданы все предпосылки для того, чтобы переводы на сумму меньше 15 000 евро между этими банками осуществлялись мгновенно.

Для клиентов SEB и LHV все сложилось удачно, а вот Swedbank установил ограничения для собственных клиентов, которые исключают возможность мгновенных платежей через самые популярные каналы – интернет и мобильное приложение. По словам пресс-секретаря банка Лидии Кальюнд, осуществить мгновенные платежи можно только через тестовую версию приложения «Swedbank 2019 Eestis». Она не ответила на вопрос, почему клиентам банка установили такое ограничение.