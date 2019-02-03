В Эстонии живет более 5000 миллионеров и семь - супербогатых

Credit Suisse ежегодно составляет глобальный рапорт имущества, в котором анализирует имущественное состояние пяти миллиардов взрослых людей. В рапорте учитываются запасы финансов, другая собственность, а также обязательства, то есть кредиты.

По состоянию на 2017 год в нашей стране проживали 4410 миллионеров.

Это число вполне реально, поскольку в наших самых больших банках обслуживаются примерно 10 000 ВИП-клиентов. По правилам, у таких клиентов должны иметься финансы в количестве не менее 100 000 евро.

К 2023 году, согласно прогнозам Credit Suisse, число миллионеров в Эстонии превысит 8000 человек.