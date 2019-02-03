В Эстонии живет более 5000 миллионеров и семь - супербогатых

По данным швейцарского банка Credit Suisse, в Эстонии число взрослых людей, стоимость имущества которых превышает миллион долларов США, выросло на 700 человек – до 5106, пишет Majandus24.
Credit Suisse ежегодно составляет глобальный рапорт имущества, в котором анализирует имущественное состояние пяти миллиардов взрослых людей. В рапорте учитываются запасы финансов, другая собственность, а также обязательства, то есть кредиты.
По состоянию на 2017 год в нашей стране проживали 4410 миллионеров.
Это число вполне реально, поскольку в наших самых больших банках обслуживаются примерно 10 000 ВИП-клиентов. По правилам, у таких клиентов должны иметься финансы в количестве не менее 100 000 евро.
К 2023 году, согласно прогнозам Credit Suisse, число миллионеров в Эстонии превысит 8000 человек.
Кроме того, согласно рапорту, в Эстонии проживают семь человек, стоимость имущества которых оценивается в 50 миллионов долларов (43 миллиона евро). В 2017 году таких было шестеро, а к 2023 должно стать 13.