Вс, 3.02.2019
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За год в Эстонии снизились закупочные цены на молоко

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Молоко фирмы Tere. Иллюстративное фото.

ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Средняя закупочная цена на сырое молоко в Эстонии по итогам 2018 года составляла 306,96 евро за тонну - по сравнению с 2017 годом это на 6% меньше, передает Rus.ERR.

Объем закупок молока составил в 2018 году 748 тысяч тонн, что на 2,9% больше, чем в 2017 году, сообщили rus.err.ee в Департаменте статистики.

В декабре 2018 года средняя закупочная цена молока составила 321,11 евро за тонну или около 32 центов за литр.

Крупные торговые сети в настоящее время продолжают сохранять стоимость самого дешевого молока на уровне 49 центов за литр.

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