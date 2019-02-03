За год в Эстонии снизились закупочные цены на молоко

Средняя закупочная цена на сырое молоко в Эстонии по итогам 2018 года составляла 306,96 евро за тонну - по сравнению с 2017 годом это на 6% меньше, передает Rus.ERR.
Объем закупок молока составил в 2018 году 748 тысяч тонн, что на 2,9% больше, чем в 2017 году, сообщили rus.err.ee в Департаменте статистики.
В декабре 2018 года средняя закупочная цена молока составила 321,11 евро за тонну или около 32 центов за литр.
Крупные торговые сети в настоящее время продолжают сохранять стоимость самого дешевого молока на уровне 49 центов за литр.