За год в Эстонии снизились закупочные цены на молоко

Объем закупок молока составил в 2018 году 748 тысяч тонн, что на 2,9% больше, чем в 2017 году, сообщили rus.err.ee в Департаменте статистики.

В декабре 2018 года средняя закупочная цена молока составила 321,11 евро за тонну или около 32 центов за литр.