У самолета Kata Air Sudan задымилось шасси

"Сегодня у самолета Bombardier CRJ-2 авиакомпании KATA AIR Sudan, совершившего в 12.45 посадку в международном аэропорту Алматы после планового облета, при пробеге по полосе произошло задымление шасси", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой аэропорта Алматы в воскресенье в социальных сетях. Члены экипажа не пострадали, уточняется в пресс-релизе.