У самолета Kata Air Sudan задымилось шасси

При пробеге по полосе в международном аэропорту Алматы у самолета Bombardier CRJ-2 авиакомпании KATA AIR Sudan произошло задымление шасси, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
"Сегодня у самолета Bombardier CRJ-2 авиакомпании KATA AIR Sudan, совершившего в 12.45 посадку в международном аэропорту Алматы после планового облета, при пробеге по полосе произошло задымление шасси", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой аэропорта Алматы в воскресенье в социальных сетях. Члены экипажа не пострадали, уточняется в пресс-релизе.
"Три пожарных расчета службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Алматы, прибывшие к борту уже через 3 минуты, оперативно провели мероприятия по недопущению возгорания", - отметили в пресс-службе.
О случившемся уже доложено в Комитет гражданской авиации Казахстана и уполномоченный орган по расследованию авиационных событий.