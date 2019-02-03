Вс, 3.02.2019
Государство не должно предписывать, под какой лампочкой ученый должен искать ключи. Евгений Осиновский
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  • Видео: ситуация на перекрестке у "Стокманна" выходит из-под контроля

Видео: ситуация на перекрестке у "Стокманна" выходит из-под контроля
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В Таллинне на перекрестке около "Стокманна" водители массово игнорируют зеленый свет для пешеходов, а вынужденные ждать люди бегут, чтобы успеть пересечь обе половины проезжей части, передает Postimees.

Обычно водители выезжают на перекресток с Тартуского шоссе на улицу Лийвалайа и тогда, когда зеленый свет гаснет. Светофоры на перекрестке налажены таким образом, чтобы водителям, которые поворачивают налево, хватило времени закончить маневр, не мешая пешеходам.

Однако, к сожалению, после того как свет, разрешающий проезд, гаснет, выезд на перекресток стал скорее правилом, чем исключением, и пешеходам приходится пропускать нарушающие ПДД автомобили.

Уже выехавшим на перекресток машинам также тяжело пропустить пешеходов, поскольку тогда они мешают автомобилям, которые направляются по Тартускому шоссе в сторону аэропорта.

По словам пыхьяского префекта Кристиана Яани, ситуация на перекрестке около "Стокманна" действительно плохая и надзор помогает лишь на короткое время.

"Эффективные, но дорогие решения есть - можно вывести транспортные средства и пешеходов на разные плоскости. А еще эффективнее и дешевле будет, если водители просто не будут нарушать ПДД. Здесь и мы внесем свой вклад в движение Таллинна", - отметил Яани.

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