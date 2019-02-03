Видео: ситуация на перекрестке у "Стокманна" выходит из-под контроля

Обычно водители выезжают на перекресток с Тартуского шоссе на улицу Лийвалайа и тогда, когда зеленый свет гаснет. Светофоры на перекрестке налажены таким образом, чтобы водителям, которые поворачивают налево, хватило времени закончить маневр, не мешая пешеходам.

Однако, к сожалению, после того как свет, разрешающий проезд, гаснет, выезд на перекресток стал скорее правилом, чем исключением, и пешеходам приходится пропускать нарушающие ПДД автомобили.

Уже выехавшим на перекресток машинам также тяжело пропустить пешеходов, поскольку тогда они мешают автомобилям, которые направляются по Тартускому шоссе в сторону аэропорта.

По словам пыхьяского префекта Кристиана Яани, ситуация на перекрестке около "Стокманна" действительно плохая и надзор помогает лишь на короткое время.