Жительница Таллинна, на которую напала собственная собака, умерла в больнице

Позавчера в 16.40 в Центр тревоги сообщили, что во дворе частного дома в Таллинне на улице Тяхеторни на человека напала собака.

«Прибывшие на место происшествия полицейские нашли женщину в беспомощном состоянии, собака продолжала нападать на нее», - прокомментировала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла. Собака была агрессивной также в отношении прибывших полицейских и сотрудников скорой помощи.

«Чтобы спасти женщину и подобраться к ней, чтобы оказать ей помощь, против собаки был применен тазер. 72-летнюю женщину доставили в больницу с ранами и с признаками переохлаждения», - сообщил оперативный дежурный Ляэне-Харьюского полицейского участка Аллар Лоху.