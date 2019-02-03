Вс, 3.02.2019
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  • Жительница Таллинна, на которую напала собственная собака, умерла в больнице

Жительница Таллинна, на которую напала собственная собака, умерла в больнице

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Собака. Иллюстративное фото.

ФОТО: AnnaKarin Drugge / Bildhuset Scanpix

Пожилая женщина, на которую позавчера напала собака, сегодня утром скончалась в больнице от полученных ран, передает Postimees.

Позавчера в 16.40 в Центр тревоги сообщили, что во дворе частного дома в Таллинне на улице Тяхеторни на человека напала собака.

«Прибывшие на место происшествия полицейские нашли женщину в беспомощном состоянии, собака продолжала нападать на нее», - прокомментировала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла. Собака была агрессивной также в отношении прибывших полицейских и сотрудников скорой помощи.

«Чтобы спасти женщину и подобраться к ней, чтобы оказать ей помощь, против собаки был применен тазер. 72-летнюю женщину доставили в больницу с ранами и с признаками переохлаждения», - сообщил оперативный дежурный Ляэне-Харьюского полицейского участка Аллар Лоху.

«Это собака самой пострадавшей, по какой-то причине животное стало агрессивным. После электрошока собаку оставили под присмотром родственников пострадавшей», - добавил оперативный дежурный.

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