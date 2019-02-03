Вс, 3.02.2019
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Так старались очистить крышу от снега, что уронили почтовый автомат

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Упавший автомат.

ФОТО: Lugeja pilt

В Таллинне рядом с рынком Нымме рабочие так активно чистили крышу от снега, что уронили почтовый автомат Omniva, пишет Postimees.

Снег с крыши сбрасывали на автомат и он не выдержал такой тяжести, сообщил пресс-секретарь Omniva Маттис Кайв.

Предприятие направило на место происшествия команду работников, которые поставят автомат на место.

Первоначальный осмотр показал, что находящиеся в нем посылки не пострадали. «Конечно, мы известим клиентов о случившемся и если какая-то посылка все же пострадала, возместим ущерб», - пообещал Кайв.

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