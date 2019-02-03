Так старались очистить крышу от снега, что уронили почтовый автомат

В Таллинне рядом с рынком Нымме рабочие так активно чистили крышу от снега, что уронили почтовый автомат Omniva, пишет Postimees.
Снег с крыши сбрасывали на автомат и он не выдержал такой тяжести, сообщил пресс-секретарь Omniva Маттис Кайв.
Предприятие направило на место происшествия команду работников, которые поставят автомат на место.
Первоначальный осмотр показал, что находящиеся в нем посылки не пострадали. «Конечно, мы известим клиентов о случившемся и если какая-то посылка все же пострадала, возместим ущерб», - пообещал Кайв.