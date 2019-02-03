Брекзит может привести к эвакуации королевы

Издания напоминают, что планы экстренной эвакуации существовали еще со времен холодной войны, теперь же они "были пересмотрены на случай гражданских беспорядков", которые могут последовать в случае жесткого брекзита, передает Deutsche Welle.



По оценкам некоторых экспертов, поводом для столкновений может стать дефицит продуктов питания в британских супермаркетах, поскольку около трети продукции поставляется из ЕС.

Разработкой сценариев действий на случай беспорядков занимался отдел по чрезвычайным ситуациям при секретариате кабинета министров Великобритании.

Королеву Елизавету II и ее супруга, принца Филиппа Маунтбеттена, герцога Эдинбургского планировалось доставить в секретное место за пределами Лондона.

Подобным же образом эвакуация должна была быть обеспечена несколько десятилетий назад в случае ядерного нападения со стороны Советского Союза.

Между тем сторонник брекзита, евроскептик и член Консервативной партии Джейкоб Уильям Рис-Могг подверг правительственные планы критике, назвав их "военными фантазиями перевозбудившихся официальных лиц". "Место монарха - всегда в столице", - добавил он.

В случае неупорядоченного брекзита Лондон может ввести военное положение для предотвращения хаоса в стране. По данным британских СМИ, в правительстве в настоящее время обсуждается целесообразность применения в таком случае Акта о чрезвычайных ситуациях от 2004 года, который позволяет вводить комендантский час, осуществлять конфискацию имущества, ограничивать свободу передвижений и задействовать вооруженные силы для подавления беспорядков.

Премьер Великобритании Тереза Мэй в колонке для The Sunday Telegraph пообещала на переговорах в Брюсселе добиваться "прагматичного решения" для "обеспечения брекзита, за который проголосовал британский народ". В ближайшее время ожидается визит главы кабмина в столицу Бельгии.