Брекзит может привести к эвакуации королевы

Королеву Великобритании Елизавету II и целый ряд других членов монаршей семьи эвакуируют из Лондона, если выход страны из состава ЕС повлечет за собой беспорядки в британской столице. Это следует из плана действия на случай чрезвычайных обстоятельств при брекзите, разработанного британским правительством. Выдержки из документа приводят в воскресенье, 3 февраля, газеты The Sunday Times и The Mail on Sunday.