Ни попить, ни в туалет сходить: водители автобусов в Таллинне находятся в затруднительном положении

"В нашей фирме около 30% водителей - женщины. Насколько мне известно, то в MRP на эти маршруты женщин не ставили, но в нашем предприятии этот факт нельзя не учитывать. Мужчины-то еще могут сходить в поле, но не женщины же ", - рассказал в воскресенье, 3 февраля, корреспонденту портала доверенное лицо профсоюза TLT Сергей Логвиненко.