Вс, 3.02.2019
"Весь гламур не должен быть в Таллинне. Гламур может жить здесь, в Ида-Вирумаа". Женя Фокин
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Ни попить, ни в туалет сходить: водители автобусов в Таллинне находятся в затруднительном положении

Ни попить, ни в туалет сходить: водители автобусов в Таллинне находятся в затруднительном положении

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Таллиннский автобус.

ФОТО: Toomas Huik / PM/SCANPIX BALTICS

После того, как с 1 февраля вместо испытывающей финансовые трудности фирмы MRP обслуживать 11 таллиннских автобусных линий стала муниципальная компания TLT, вскрылись и проблемы, доставшиеся от прежнего перевозчика. Так, на нескольких маршрутах у водителей нет возможности ни попить воды, ни сходить в туалет, пишет RusERR.

"В нашей фирме около 30% водителей - женщины. Насколько мне известно, то в MRP на эти маршруты женщин не ставили, но в нашем предприятии этот факт нельзя не учитывать. Мужчины-то еще могут сходить в поле, но не женщины же ", - рассказал в воскресенье, 3 февраля, корреспонденту портала доверенное лицо профсоюза TLT Сергей Логвиненко.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ