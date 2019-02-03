Вс, 3.02.2019
Эстонская публика поспокойнее, как и всё, что северное. Владимир Симонов

Водители Эстонии получат более 6000 извещений о штрафах

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Измерение скорости на шоссе Таллинн-Тарту. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dmitri Kotjuh / Jarva Teataja/

Установленные на дорогах Эстонии камеры наблюдения за скоростью в январе зафиксировали 6244 случая превышения скорости.

За первый месяц года полиция отправила людям 6244 извещения о штрафе за зафиксированные превышения скорости, сообщил BNS пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны. В январе прошлого года камеры зафиксировали 5610 нарушений.

В декабре прошлого года камеры зафиксировали 7066 превышений скорости, за весь прошлый год было зафиксировано 113 120 нарушений.

В 2017 году полиция разослала 118 766 извещений о штрафах за превышение скорости, в 2016 году камеры зафиксировали 121 038 нарушений.

Большинство нарушений совершается в районах, где максимальная разрешенная скорость движения составляет 50 или 70 км/ч, большая часть назначенных штрафов составляет 9-18 евро.

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