Водители Эстонии получат более 6000 извещений о штрафах

Установленные на дорогах Эстонии камеры наблюдения за скоростью в январе зафиксировали 6244 случая превышения скорости.
За первый месяц года полиция отправила людям 6244 извещения о штрафе за зафиксированные превышения скорости, сообщил BNS пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны. В январе прошлого года камеры зафиксировали 5610 нарушений.
В декабре прошлого года камеры зафиксировали 7066 превышений скорости, за весь прошлый год было зафиксировано 113 120 нарушений.
В 2017 году полиция разослала 118 766 извещений о штрафах за превышение скорости, в 2016 году камеры зафиксировали 121 038 нарушений.
Большинство нарушений совершается в районах, где максимальная разрешенная скорость движения составляет 50 или 70 км/ч, большая часть назначенных штрафов составляет 9-18 евро.