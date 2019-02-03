Водители Эстонии получат более 6000 извещений о штрафах

За первый месяц года полиция отправила людям 6244 извещения о штрафе за зафиксированные превышения скорости, сообщил BNS пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны. В январе прошлого года камеры зафиксировали 5610 нарушений.

В декабре прошлого года камеры зафиксировали 7066 превышений скорости, за весь прошлый год было зафиксировано 113 120 нарушений.

В 2017 году полиция разослала 118 766 извещений о штрафах за превышение скорости, в 2016 году камеры зафиксировали 121 038 нарушений.