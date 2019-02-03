Митрополит Епифаний официально возведен на престол

Ее посетили предстоятели украинских православных церквей Канады и США. На церемонии присутствовали также президент Украины Петр Порошенко и некоторые члены правительства.

15 декабря 2018 года объединительный поместный собор в Киеве принял решение о создании единой Православной церкви Украины (ПЦУ) и избрал митрополита Епифания ее предстоятелем. Вселенский патриарх Варфоломей 5 января 2019 года подписал томос (указ) о предоставлении ПЦУ автокефалии, а на следующий день передал его Епифанию.