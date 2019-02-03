Митрополит Епифаний официально возведен на престол

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский Епифаний официально возведен на престол. Интронизация состоялась в день 40-летия Епифания в Софийском соборе в Киеве в воскресенье, 3 февраля, передает Deutsche Welle.
Ее посетили предстоятели украинских православных церквей Канады и США. На церемонии присутствовали также президент Украины Петр Порошенко и некоторые члены правительства.
15 декабря 2018 года объединительный поместный собор в Киеве принял решение о создании единой Православной церкви Украины (ПЦУ) и избрал митрополита Епифания ее предстоятелем. Вселенский патриарх Варфоломей 5 января 2019 года подписал томос (указ) о предоставлении ПЦУ автокефалии, а на следующий день передал его Епифанию.
В Украине также действует Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП). Она не признала решение объединительного поместного собора и считает сам собор неканоническим. В конце января министерство культуры обязало целый ряд религиозных объединений, включая УПЦ МП, в течение трех месяцев изменить устав, указав в своем названии принадлежность к религиозным организациям в России, и зарегистрироваться.