Фото и видео: сотни людей со всей Эстонии пытаются побить мировой рекорд

В волости Тюри, в Вяэтса, возле велосипедно-пешеходной дорожки Вяэтса-Реопалу в 4,5 км сегодня в полдень начали пытаться побить мировой рекорд по лепке снеговиков, сообщает Järva Teataja.
«Ждем всех людей в центр Эстонии для лепки снеговиков. На этот раз ждем более 1000 человек. Поля возле дороги обширные и места хватит всем», - сказал один из организаторов Лаури Ляэнеметс.
Участникам следует придерживаться двух правил:
- Снеговика следует лепить возле велосипедно-пешеходной дорожки, а не на ней, чтобы потом мог проехать снегоочиститель.
- Когда слепите своего снеговика, следует погулять и полюбоваться другими работами.
На данный момент рекорд по лепке снеговиков принадлежит Мичигану, где в 2018 году в течение одного часа сделали 2228 снеговиков. «Мы постараемся слепить минимум на одного снеговика больше, но не будем устанавливать временные рамки, торопиться не стоит, начать можно и позже», - уточнил Ляэнеметс.
Впервые в Вяэтса в 2016 году слепили 600 снеговиков, тогдашний мировой рекорд составлял 2036 снеговиков. Мировой рекорд все увеличивался, а в 2018 году в Вяэтса слепили уже 1406 снеговиков.
Важнее рекорда, конечно, само мероприятие, которое собирает вместе больших и маленьких участников, объединяет общество, а позже площадка со снеговиками становится популярным среди туристов местом: в прошлые года фотографии приезжали сделать тысячи людей.