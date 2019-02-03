Фото и видео: сотни людей со всей Эстонии пытаются побить мировой рекорд

«Ждем всех людей в центр Эстонии для лепки снеговиков. На этот раз ждем более 1000 человек. Поля возле дороги обширные и места хватит всем», - сказал один из организаторов Лаури Ляэнеметс.

Участникам следует придерживаться двух правил:

Снеговика следует лепить возле велосипедно-пешеходной дорожки, а не на ней, чтобы потом мог проехать снегоочиститель. Когда слепите своего снеговика, следует погулять и полюбоваться другими работами.

На данный момент рекорд по лепке снеговиков принадлежит Мичигану, где в 2018 году в течение одного часа сделали 2228 снеговиков. «Мы постараемся слепить минимум на одного снеговика больше, но не будем устанавливать временные рамки, торопиться не стоит, начать можно и позже», - уточнил Ляэнеметс.

Впервые в Вяэтса в 2016 году слепили 600 снеговиков, тогдашний мировой рекорд составлял 2036 снеговиков. Мировой рекорд все увеличивался, а в 2018 году в Вяэтса слепили уже 1406 снеговиков.