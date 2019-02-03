Галерея: улицы Пярну частично затоплены, а пешеходы в опасности сразу по нескольким причинам

Пешеходов подстерегает не убранный с крыш снег и чередование плюсовых и минусовых температур, сделавших лед опасными.

Безопаснее всего идти посередине улицы, поскольку с некоторых зданий свисают сосульки. Некоторые очень большие. И хотя часть квартирных домой и предприятий в целях безопасности отметили опасные территории, то по большей части пешеходы не предупреждены. Поэтому нужно быть бдительными.

"Нужно следить за свесами крыш около тротуаров, поскольку сейчас большая опасность возникновения сосулек, а также того, что снег и лед, скопившиеся на крыше, упадут", - предупредила Реэт Сальму, руководитель службы охраны порядка горуправы Пярну.

По словам коммуникационного специалиста ведомства Пилле Калда, владельцу недвижимости следует знать, что даже если территория ограждена лентой, но кто-то все же проникнет в опасную зону и в него попадет глыба льда, то отвечать будет владелец.

В ближайшие дни метеослужба обещает облачность и пасмурную погоду. В середине следующей неделе температура воздуха опять упадет до минусовой, в связи с этим увеличится вероятность обледенения дорог.