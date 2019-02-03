Фото: футболисту наступили бутсой на лицо и изуродовали его

Инцидент произошел во время матча «Рединга» против «Астон Виллы». В одном из эпизодов португальский нападающий оказался на газоне, уступив в борьбе за мяч игроку Астон Виллы Тайрону Мингсу. В попытке переступить через упавшего соперника, Мингс попал Оливейре бутсой по лицу.