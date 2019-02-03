Фото: футболисту наступили бутсой на лицо и изуродовали его
Португальский нападающий «Рединга» Нельсон Оливейра получил повреждения на лице после того, как на него наступил соперник в матче второго дивизиона чемпионата Англии. Фото пострадавшего португальца опубликовал в своем Twitter-аккаунте журналист Адам Гудвин, передает Lenta.ru.
На снимке видны повреждения на лице форварда, оставленные бутсой соперника. Голову Оливейры поддерживает медик.
Nelson Oliveira after Tyrone Mings (accidentally) stood on his face. Ouch 🤕 #readingfc pic.twitter.com/YEnKQcEhs8— Adam Goodwin (@AdamGoodwin__) 2 февраля 2019 г.
Инцидент произошел во время матча «Рединга» против «Астон Виллы». В одном из эпизодов португальский нападающий оказался на газоне, уступив в борьбе за мяч игроку Астон Виллы Тайрону Мингсу. В попытке переступить через упавшего соперника, Мингс попал Оливейре бутсой по лицу.
Португальский форвард покинул поле на носилках. Встреча завершилась нулевой ничьей.
27-летний Оливейра известен по выступлениям за французский Ренн, португальскую Бенфику, испанский Депортиво. С 2015 года футболист играет в Англии. С 2012 по 2017 год футболист привлекался к играм сборной Португалии.