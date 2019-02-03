«Почему никто не аплодировал?» Добрая история о человечности водителя автобуса

"Раньше я никогда не использовал социальные сети, чтобы, как сейчас модно, выразить свое мнение и эмоции о происходящем вокруг. Но на это раз, проезжая в автобусе Рига - Мадона, меня глубоко тронул поступок водителя автобуса.

Мне вдруг показалось, что я слышу, как тихо плачет ребенок.

Им оказалась маленькая девочка - школьница, которая проспала свою остановку.

Первой мыслью было стать героем этого автобуса и как-то помочь этой девочке, но так сразу, наверно, как и другим пассажирам автобуса, мне не пришло в голову быстрое и разумное решение.

В то же время шофер уже очень человечным образом призвал девочку не беспокоиться и всячески старался ее успокоить. Обещал, что придумает, как решить эту проблему. И придумал...

Он связался с автобусом, ехавшим навстречу, договорился остановиться на конкретной остановке, сам лично, пока автобус стоял, проводил девочку на ту остановку и посадил во встречный автобус.

Так как не модно делиться чем-то положительным, я позволю себе этот пост закончить на ноте негативной критики. Признаться, я один из тех, кого обычно раздражают люди, которые хлопают в самолете после каждой посадки.

Но на этот раз меня раздражало то, что никто, включая меня, не смог выразить шоферу полагающееся уважение и, когда он садился в автобус, поаплодировать ему.