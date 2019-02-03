Умер бывший министр МВД Эстонии Юри Пихл

«Юри Пихл - один из тех, кто построил фундамент безопасности в Эстонии и первые ее этажи. Другие смогли построить стены и возвести следующие этажи, поскольку фундамент устойчивый, его заложили точно и правильно. Как генеральный директор Полиции безопасности, госпрокурор, канцлер министерства юстиции и министр внутренних дел, он не давал послаблений ни себе, ни другим. Он требовал ото всех, в том числе от себя, абсолютной преданности», - написала в некрологе министр внутренних дел Катри Райк.

«Виделись в последний раз — конечно, никто из нас не думал, что это последний раз — несколько месяцев назад на обеде бывших министров внутренних дел. Юри Пихл был таким, каким был всегда: резко размышлял о текущих делах и в следующее мгновение уже шутил так, как это умеют только островитяне. В последние годы Юри посвящал себя семье и трем внукам. Немногие знают эту сторону Юри, - рассказывает Райк. - Я не могу поверить, что Юри Пихл, 64-летний крепкий мужчина, ушел от нас. Многие, кто его знал, чувствуют то же самое - траур, тоску и недоумение.