Картина дня: смерть Юри Пихла, гибель покусанной собакой женщины и 6000 извещений о штрафах

Умер бывший министр МВД Эстонии Юри Пихл

Сегодня, 3 февраля, в возрасте 64 лет умер бывший министр внутренних дел Эстонии Юри Пихл. Читайте далее...

Жительница Таллинна, на которую напала собственная собака, умерла в больнице

Пожилая женщина, на которую позавчера напала собака, сегодня утром скончалась в больнице от полученных ран. Читайте далее...

Марко Михкельсон: освещение Тартуского мира на российском портале требует реакции Эстонии

По мнению председателя комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсона, образ, которым российский исторический портал История.РФ отреагировал на 99-летие подписания Тартуского мирного договора, был далеким от корректного и заслуживает реакции на дипломатическом уровне. Читать далее...

Людей вырезали из BMW: виновнику тяжелого ДТП грозит до пяти лет тюрьмы

В Валга произошло тяжелое ДТП, в результате которого пострадали два молодых человека. В отношении сбежавшего с места ДТП водителя было начато уголовное производство. Читать далее...

На скользкой дороге столкнулись автомобили: женщина получила тяжелые повреждения

В субботу в 22.25 в Центр тревоги сообщили об аварии на втором километре шоссе Тарту-Йыгева-Аравете, деревня Марамаа, Тартумаа, в ходе которой столкнулись ехавший со стороны Тарту легковой автомобиль Mercedes-Benz и двигавшийся со стороны Йыгева Ford Focus. Читайте далее...

Видео: в Швеции сотрудники метро выволокли беременную женщину из поезда

Широкий общественный резонанс получил случай, произошедший в Швеции: сотрудники охраны метрополитена в Стокгольме жестко заставили покинуть станцию беременную женщину с ребенком. Читать далее...

Новые акции "желтых жилетов" во Франции: марш раненых против резиновых пуль

Французские "желтые жилеты" провели очередную серию демонстраций против роста стоимости жизни и политики президента Эммануэля Макрона. Читайте далее...

Страшная авария в России: перевернулся автобус, погибли семь человек, в том числе четверо детей

Под Калугой в результате дорожно-транспортного происшествия погибли семь человек, в том числе четверо детей. Как сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Калужской области в воскресенье, 3 февраля, трагедия произошла на трассе Вязьма - Калуга в Бабынинском районе, автобус съехал в кювет и перевернулся. Читайте далее...

Swedbank тормозит с мгновенными платежами

Когда в четверг Союз банков сообщил, что отныне деньги между тремя банками будут переводиться в реальном времени, это была лишь половина правды. Читайте далее...

В Эстонии живет более 5000 миллионеров и семь - супербогатых

По данным швейцарского банка Credit Suisse, в Эстонии число взрослых людей, стоимость имущества которых превышает миллион долларов США, выросло на 700 человек – до 5106. Читайте далее...

Видео: ситуация на перекрестке у "Стокманна" выходит из-под контроля

В Таллинне на перекрестке около "Стокманна" водители массово игнорируют зеленый свет для пешеходов, а вынужденные ждать люди бегут, чтобы успеть пересечь обе половины проезжей части. Читайте далее...

Фото: пьяный водитель совершил ДТП и пытался сбежать

Сегодня, 3 февраля, в 12.25 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Тартумаа в поселке Кюлитсе, где столкнулись автомобили Audi и Opel. Читайте далее...

Неутешительный прогноз: рост реальной зарплаты в Эстонии будет самым низким

По данным консалтинговой фирмы Korn Ferry Hay Group, в этом году рост реальной зарплаты в Эстонии составит 0,8 процента, что является самым скромным показателем не только для Балтийских стран, но и для всей Восточной Европы. Читайте далее...

Водители Эстонии получат более 6000 извещений о штрафах

Установленные на дорогах Эстонии камеры наблюдения за скоростью в январе зафиксировали 6244 случая превышения скорости. Читайте далее...

Митрополит Епифаний официально возведен на престол

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский Епифаний официально возведен на престол. Интронизация состоялась в день 40-летия Епифания в Софийском соборе в Киеве в воскресенье, 3 февраля. Читайте далее...

Полиция преградила путь злостному нарушителю на Volvо