Вс, 3.02.2019
"Весь гламур не должен быть в Таллинне. Гламур может жить здесь, в Ида-Вирумаа". Женя Фокин

Трамп назвал себя самым суровым по отношению к России президентом США

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Дональд Трамп.

ФОТО: CARLOS BARRIA / REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что ни один из предыдущих американских президентов не вел более жесткой политики в отношении РФ, пишет Интерфакс.

"Не было президента, который был бы более суровым с Россией, чем Дональд Трамп", - сказал он.

При этом он вновь назвал расследование о предполагаемых связях своего предвыборного штаба с Россией фальшивкой. Он также подчеркнул, что все 34 человека, против которых в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера были выдвинуты обвинения, не имеют никакого отношения к нему.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ